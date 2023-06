Siostrzeństwo i kobieca współpraca PROPS x Ola Gościniak

Kolekcja biznesowa PROPS Joanna Gacek-Sroka x Ola Gościniak

Torebki na co dzień, do pracy i na wyjazdy, a także workoplecak i piórnik. W sklepie poznańskiej marki PROPS pojawiła się nowa kolekcja torebek i akcesoriów współtworzona z przedsiębiorczynią i właścicielką marki Jestem Interaktywna – Olą Gościniak. To nie pierwszy raz, kiedy PROPS łączy siły z inną kobiecą marką. W DNA PROPSa wpisane jest wsparcie i promowanie kobiecej przedsiębiorczości oraz silnych wartości kobiecych.