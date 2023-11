Liderzy mają kluczowe znaczenie dla odpowiedniego funkcjonowania firmy. To oni kierują i motywują zespół, ustalają cele i strategie, organizują pracę, a także podejmują ważne decyzje. Dobry lider potrafi inspirować swoich współpracowników i przyczyniać się do rozwoju firmy.

Chcesz być szefem czy liderem?

Bycie szefem a bycie liderem to dwa różne podejścia do zarządzania. Szefowie zwykle zarządzają poprzez wydawanie poleceń i kontrole, podczas gdy liderzy motywują i inspirują swoich pracowników do osiągania celów w sposób samodzielny.

Szefowie zwykle wymagają, aby pracownicy przestrzegali ściśle określonych procedur i wytycznych, podczas gdy liderzy inspirują swoich pracowników do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji. Liderzy często zachęcają pracowników do wykonywania pracy zgodnie z własnymi pomysłami i kreatywnymi rozwiązaniami, co może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań.

Szefowie często traktują swoich pracowników jako narzędzia do zarabiania, podczas gdy liderzy starają się zrozumieć i zaspokoić potrzeby swoich pracowników. Liderzy często angażują się w rozwój swoich pracowników, zapewniając szkolenia i wsparcie, aby pomóc im osiągnąć swoje cele zawodowe. Planują ścieżki rozwoju i reagują na sytuacje kryzysowe zanim te eskalują.

Chcesz zostać przywódcą i liderem na miarę XXI wieku?

Aby być skutecznym liderem, potrzeba wiele cech i umiejętności, podczas 2 dniowego szkolenia w Katowicach w dniach 1-2 grudnia zdobędziesz umiejętności z obszarów przywództwa i komunikacji.

Kursy przywództwa są doskonałym sposobem na zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do bycia skutecznym liderem. Poniżej przedstawiam 15 zalet skorzystania z takiego kursu:

Zdobędziesz umiejętności przywódcze - nauczysz się, jak kierować zespołem, motywować pracowników oraz podejmować decyzje w trudnych sytuacjach. Poprawisz swoje umiejętności interpersonalne - kurs przywództwa skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, słuchania i budowania relacji. Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii i zarządzania - szkolenie obejmują zarówno teorię, jak i praktykę. Nauczysz się podejmować skuteczne decyzje - ważna umiejętność, podczas tworzenia skutecznych zespołów to podejmowanie decyzji w oparciu o fakty i analizę danych. Zyskasz pewność siebie - nauczysz się, jak radzić sobie ze stresem i presją oraz jak zachować pewność siebie w trudnych sytuacjach. Poprawisz swoją efektywność - poznasz techniki skutecznego zarządzania czasem i energią. Nauczysz się budowania zespołu - kierowaniu nim w kierunku osiągania wspólnych celów i korzystania z talentów pracowników. Zdobędziesz umiejętności komunikacyjne - nauczysz się jak negocjować z innymi, aby osiągnąć najlepsze dla obu stron wyniki. Nauczysz się radzić sobie z konfliktami - poznasz techniki radzenia sobie z konfliktami w zespole i jak je rozwiązywać. Poprawisz swoją zdolność do delegowania zadań - i jak skutecznie nimi zarządzać.

I jeszcze więcej!

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie ”Przywództwo, to wpływ - program rozwoju kompetencji liderskich” to idealna propozycja dla każdego, kto chce doskonalić swoje umiejętności zarządcze i przywódcze. Bez względu na to, czy jesteś już liderem w swojej branży, czy dopiero zaczynasz swoją karierę zawodową, to szkolenie pomoże Ci zdobyć cenne narzędzia i wskazówki, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać zespołem oraz osiągać wyznaczone cele.





To najlepsza inwestycja w siebie i swoją przyszłość zawodową. Dzięki niemu zyskasz nie tylko wiedzę, ale również pewność siebie oraz umiejętność skutecznego działania. Nie czekaj więc dłużej i zapisz się na szkolenie już dziś!



Tylko uczestnictwo w całym szkoleniu umożliwi Ci zdobycie certyfikatu potwierdzającego Twoje kompetencje. Zarejestruj się już teraz i weź udział w rewolucji swojego przywództwa.

Bilety: https://app.evenea.pl/event/przywodztwotowplyw/

Kto prowadzi szkolenie?

Renia Burdaś: Doświadczona mentorka, coach i trener, pasjonatka budowania potencjału ludzkiego.

Edyta Kwiatkowska: Przedsiębiorcza liderka i trenerka z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu i komunikacji.



Data i Miejsce:

1-2 grudnia 2023

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15

Godziny:

9:00 - 16:00 (z przerwą na lunch)

Cena Zawiera:

Udział w dwudniowym warsztacie szkoleniowym.

Materiały szkoleniowe.

Certyfikat uczestnictwa.

Przekąski, napoje, lunch.