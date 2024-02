Szkolenia Ecommerce w Alicante



Tuż nad Morzem Śródziemnym, w jednym z najbardziej urokliwych zakątków miasta, kryje się wyjątkowy dom, który co tydzień staje się miejscem wyjątkowego spotkania pasjonatów e-commerce. To niezwykłe miejsce łączy w sobie nie tylko komfortowe warunki zakwaterowania (5 pokoi, kuchnię, basen, siłownię, prywatną plażę, świetną atmosferę.), ale przede wszystkim oferuje dostęp do najlepszych ekspertów z branży.



Ideą projektu jest dostarczenie szerokiej, konkretnej wiedzy - małej grupce osób poprzez prelekcje i warsztaty z zaproszonym ekspertem. Ponadto to fantastyczny czas na rozmowy 1:1, networking czy odpoczynek w Hiszpanii.



Edukuj się i odpoczywaj!



Co sprawia, że to miejsce/że ten projekt tak bardzo wyróżnia się na tle innych ofert szkoleniowych/z rynku szkoleniowego? To tutaj, w tym malowniczo położonym domu, co tydzień odbywają się intensywne szkolenia i warsztaty e-commerce, dotyczące projektowania, rozwoju, skalowania biznesu, działań marketingowych czy PR.



Temat: Zarządzanie konfliktem w zespole

12.02.2023 - 17.02.2023

Ekspert: Katarzyna Leszczyńska-Bohdan

Warsztaty dla liderów i właścicieli sklepów (powyżej 7 pracowników)

Warsztaty składają się czterech szkoleniowych.

1. "The office" w praktyce, czyli zarządzanie konfliktem w zespole: Jak radzić sobie z konfliktem w różnych obszarach i poziomach napięcia.

2. Trudne rozmowy. Jak poprowadzić rozmowy, których temat rodzi dużo napięcia.

3.. Misja Mandalorian: Praca z emocjami i myślami w sytuacjach podbramkowych, poczuciu porażki.

4. GROW TH. Model pracy nad sobą, zespołem, zrozumieniem potrzeb by podnieść skuteczność, działań i poczucie satysfakcji.

Oraz sesji mastermindowych + coaching 1:1

Temat: Video w biznesie

19.02.2023 - 25.02.2023

Ekspert: Dawid Łasiński (Pan Belfer)

Jak skutecznie za pomocą video promować siebie i swoje produkty

1. Jak za pomocą wideo sprzedać to, co sprzedajesz.

2. Jak skutecznie, za pomocą video, promować siebie i swoje produkty, czyli jak osiągnąć swoje cele.

3. Jak filmy mogą Ci pomóc w Twoim biznesie (rolki, stories, webinary).4. Sprytnie, a nie drogo - jak korzystać ze sprzętu który już masz (komórka).

5. Telefon: kręcenie rolek, montowanie, dodawanie napisów przy pomocy AI, filmy do 90 sek (warsztaty praktyczne).

6. Dłuższy materiał video na telefonie.

7. Webinary i podcasty, jak robić live, jak aktywizować uczestników.

Wyjedziesz z wiedzą i umiejętnościami jak robić Video

Temat: Pierwsze 100 tys. na produktach cyfrowych!

18.03.2023 - 25.03.2023

Ekspert: Ola Gościniak

Zarabiaj krocie w online - Tworzenie i promocja produktów własnych

1. 2 spotkania indywidualne z Olą Gościniak.

2. 12h grupowych spotkań mentorskich z Olą Gościniak.

3. Narzędzia potrzebne do realizacji produktu online.

4. Karty pracy, arkusze. szablony, zadania domowe i inne narzędzia, które pomogą w realizacji celu.

5. Szkolenie z PR swojej marki i produktów cyfrowych z Eweliną Salwuk-Marko.

6. Sesja Zdjęciowa w Hiszpanii w nadmorskiej willi.

7. Codzienny networking osób, które mają ten sam cel.

8. Kontakty z osobami, które działają i wzajemnie w tym działaniu się wspierają.

9. Ewaluacja działań w trakcie programu.

10. Promocja Twojego produktu wśród Interaktywnych.

Wkrótce kolejni eksperci!



Szkolenia obejmują szeroki zakres tematyczny, począwszy od strategii marketingowych, przez technologie e-commerce, aż po logistykę i obsługę klienta. Każde spotkanie to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także możliwość wymiany doświadczeń z profesjonalistami z branży.

Edukacja, networking i inspiracja

W Ecommerce.pl House uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę podczas intensywnych zajęć, ale również mają szansę na tworzenie trwałych relacji. Codzienne spotkania networkingowe, wspólne kolacje i sesje Q&A z ekspertami pozwalają na budowanie wartościowych kontaktów biznesowych. Ecommerce House oferuje także jogę, surfing i zwiedzanie Alicante.

Atmosfera sprzyjająca wymianie pomysłów i doświadczeń sprawia, że każdy uczestnik może znaleźć inspirację do rozwoju swojego biznesu e-commerce i nie tylko. Alicante staje się miejscem, gdzie powstają nie tylko nowe projekty, ale także trwałe partnerstwa biznesowe.

Po intensywnym dniu pełnym nauki i inspiracji uczestnicy mają okazję wypocząć w komfortowych warunkach domu, który staje się swoistym oazą spokoju. Taras z widokiem na morze, przytulne pokoje i kameralna atmosfera sprawiają, że każdy uczestnik czuje się jak w domu.

Jak dołączyć do Ecommerce House?



Miejsca są limitowane, dlatego warto działać szybko!

Zapraszamy do Ecommerce House - miejsca, w którym biznes online nabiera nowego wymiaru, a nauka staje się pasjonującą podróżą!

Pomysłodawca:

Marcin Majzner

Prezes Ecommerce.pl

W branży Internetowej jest od ponad 20 lat, tworzył i zarządzał wieloma firmami, dzięki którym wie jedno: biznes to nieustanne wyzwania.

Ecommerce House to miejsce gdzie nie tylko spędzisz miło czas, poznasz wspaniałych ludzi, ale przede wszystkim zdobędziesz wiedzę, której potrzebujesz, od czołowych ekspertów. A ja, przez cały czas... Przez cały czas będę na miejscu więc praktycznie, zapraszam Cię do siebie.

Przebywanie przez tydzień pod jednym dachem z ekspertami i ludźmi podobnymi do Ciebie jest warte każdych pieniędzy.



