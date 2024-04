Wygraj bilety na IV Konferencję Online Girlboss!

Wiele osób od lat buduje swoje miejsce w świecie biznesu online, pokonując przeszkody i przełamując stereotypy. Ich droga do sukcesu często jest trudna, ale dzięki determinacji i odwadze, mogą osiągnąć sukces. W duchu tej rewolucji powstała Konferencja GirlBoss, która nie tylko celebruje osiągnięcia ludzi w biznesie, ale także stawia sobie za cel inspirowanie, uczenie i wspieranie ich w dalszym rozwoju.

O konferencji

IV Konferencja Online Girlboss w tym roku trwa, aż 4 dni, w dniach 11-13 czerwca 2024! Spotkanie skierowane jest do osób, które poszukują wiedzy, inspiracji i informacji dla rozwoju firm czy marek osobistych.

Nie zabraknie prelekcji i paneli na tematy AI, finanse, wirtualna asysta, prawo, marketing, public relations czy rozwój osobisty. Wśród prelegentów znajdują się zarówno doświadczone liderki i liderzy biznesowi, jak i młode przedsiębiorczynie, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie przedsiębiorczości. Dzięki temu uczestnicy mają okazję zaczerpnąć wiedzy i doświadczenia zarówno od doświadczonych mentorów, jak i od swoich rówieśniczek, które dzielą się świeżymi spostrzeżeniami i pomysłami.

Wśród prelegentów m.in pojawią się: Ilona Adamska, Magdalena Pawłowska, Ania Skura, Dominika Żak, Agata Koman czy Marcin Majzner, Szymon Mierzwa.

Rozdajemy 20 wejściówek!

Masz szansę wygrać jedną z 20 wejściówek na naszą nadchodzącą IV Konferencję Online GIRLBOSS. To okazja do wysłuchania wartościowych prelekcji i dyskusji i zmotywowania siebie do rozwoju i wejścia na wyższy level swojego biznesu.

Nagrody

3x Bilet Złoty: Pełen dostęp do wszystkich powtórek konferencji od 2021 roku (wartość 397 zł).

2x Bilet Srebrny: Obejmuje oglądanie na żywo, dostęp do powtórek na rok oraz paczkę konferencyjną do domu (wartość 297 zł).

15x Bilet Brązowy: Umożliwia dostęp na żywo do wszystkich sesji konferencji (wartość 199 zł).

Jak wziąć udział

Wejdź na stronę konferencji gboss.pl i znajdź swoje ulubione prelekcje. Dlaczego to Ty masz wygrać wejściówkę i na które prelekcje czekasz najbardziej i dlaczego?” Odpowiedz w komentarzu pod TYM artykułem na pytanie: „?”

Zasady Konkursu:

Konkurs trwa od 22 kwietnia od 9:00 (poniedziałek) do 25 kwietnia do 23:59 (czwartek).

Aby uczestniczyć, musisz odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod tym artykułem na stronie: https://girlbosskie.pl/wygraj-bilet-na-iv-konferencje-online-girlboss-konkurs/.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź.

Zwycięzcy i zwyciężczynie zostaną wybrani przez jury na podstawie kreatywności i oryginalności odpowiedzi.

Jury w składzie: Ola Gościniak, Katarzyna Masztaller, Ewelina Salwuk-Marko, Natalia Nietupska.

Wyniki

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 26 kwietnia o godzinie 15:00 na stronie konferencji GBOSS oraz przez e-mail podany przy dodawaniu komentarza.

Dlaczego warto wziąć udział?

Konferencja GIRLBOSS to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy od czołowych ekspertów, ale również szansa na nawiązanie wartościowych kontaktów i zainspirowanie się do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Nie przegap szansy na udział w tym wyjątkowym wydarzeniu! To także centrum rewolucji, która zmienia oblicze polskiego biznesu. To wydarzenie, które inspiruje, mobilizuje i daje nadzieję na lepszą przyszłość, w której każda kobieta ma szansę osiągnąć sukces i spełnić swoje zawodowe marzenia.