Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII edycji konferencji KADRY BEZ GRANIC, która odbędzie się 28 września 2024 r. w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie

KADRY BEZ GRANIC to wyjątkowe spotkanie ekspertów, którzy odpowiedzą na te pytania i wiele innych. To wydarzenie, które skupi specjalistów z zakresu kadr i płac, HR Managerów, przedsiębiorców oraz osoby prowadzące biura rachunkowe. Czy można sobie wyobrazić lepszą okazję do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów zawodowych?

Co nas czeka na konferencji?

Czy nie zastanawia Was, jak nowe przepisy przystosowywane do zmieniającej się rzeczywistości wpłyną na Waszą pracę? Czy nie chcielibyście poznać najlepszych praktyk w zakresie polityki personalnej? A może interesuje Was, jak budować zaufanie w pracy i biznesie, oraz jakie korzyści płyną z posiadania silnej marki osobistej pracownika?

Podczas konferencji omówimy najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z rynkiem pracy i polityką personalną. Tematy poruszane podczas prelekcji to m.in.:

Kadrowa czy księgowa? - Kluczowe działy jako partnerzy biznesu

- Kluczowe działy jako partnerzy biznesu Nowe podejście do kluczowych wyzwań polityki personalnej

Kadry w obliczu najważniejszych zmian w przepisach

Sygnaliści w firmie - pomocnicy czy kapusie? Kalina Kaczmarek i Marcin Zarzycki

Kalina Kaczmarek i Marcin Zarzycki Cudzoziemcy na rynku pracy - szansa czy zagrożenie? Zmiany w przepisach w 2025 roku - Monika Olszewska i Konrad Zieliński

Monika Olszewska i Konrad Zieliński Zaufanie w pracy i biznesie - podwalina dobrego zespołu - Agnieszka Wierzelewska i Konrad Wierzelewski

Marka osobista pracownika i jej wpływ na wizerunek firmy

Podatkowa karuzela 2024 - czy w końcu będziemy bogaci?

Idealny szef - idealny pracownik - debata ekspercka Edyta Kwiatkowska-Pelzig i Regina Burdaś

- debata ekspercka Edyta Kwiatkowska-Pelzig i Regina Burdaś Jak nie stracić na podatkach, mądrze wydawać pieniądze, zyskać na kosztach. HR partnerem w biznesie Luzia Pieprzyk

Luzia Pieprzyk Czerwona teczka ważniejsza niż czarna skrzynka czyli jak zabezpieczyć rodzinę prawnie, behawioralne i finansowo . Radomir Szaraniec

. Radomir Szaraniec Umowy zlecenia i B2B czy będą miały rację bytu od 2025 roku? Samir Jayyali i Paweł Ziółkowski

Samir Jayyali i Paweł Ziółkowski Zbliżająca się jawność wynagrodzeń. Ewolucja czy rewolucja? Anna Kamińska i Michał Szuszczyński.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicząc w konferencji KADRY BEZ GRANIC, zdobędziesz nieocenioną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pomogą Ci efektywnie zarządzać działem kadr i księgowości w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Nauczysz się, jak bezpiecznie i świadomie delegować pracowników oraz zatrudniać cudzoziemców, zgodnie z najnowszymi przepisami prawa. Poznasz innowacyjne technologie wspierające funkcjonowanie firm, które pozwalają na przekraczanie granic czasu i przestrzeni. Dowiesz się, jak budować zaufanie w pracy i biznesie oraz jak rozwijać markę osobistą pracownika, co w znaczący sposób wpłynie na wizerunek Twojej firmy. Będziesz miał okazję wymienić się doświadczeniami z innymi specjalistami z branży, co może przynieść nowe pomysły i inspiracje do zastosowania w codziennej pracy. Konferencja dostarczy Ci narzędzi i wiedzy, które przełożą się na realne korzyści dla Twojej organizacji, czyniąc ją bardziej konkurencyjną i efektywną.

Dodatkowe informacje

Czy nie marzycie o możliwości networkingu podczas przerw kawowych i obiadowych, a także o uczestnictwie w ekskluzywnej kolacji biznesowej? Uczestnicy konferencji mogą wykupić udział w kolacji oraz wieczornych wydarzeniach towarzyszących. Po kolacji odbędzie się występ Bilguuna Ariunbaatara z programem związanym z tematyką konferencji, a następnie wieczór taneczny w stylu lat 20-30.

Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelu na miejscu, z rezerwacją większości pokoi hotelowych od piątku do niedzieli.

Rejestracja i bilety

Czy nie chcielibyście być częścią tego wyjątkowego wydarzenia? Bilety dostępne są w sprzedaży online w kilku różnych pakietach: Kup bilety.

Bilety: https://warsztaty.mrmconsulting.eu/pl/c/KADRY-BEZ-GRANIC/1

Organizator

Monika Olszewska

Doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów kadrowo – płacowych, praktyk, Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Wydziału Ekonomicznego oraz doktorantka ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletnie doświadczenie w zakresie kadr i płac. Podczas swojej pracy bazowała głównie na wszelkim ustawodawstwie dotyczącym pobytu i legalności powierzania pracy cudzoziemcom oraz delegowania pracowników z Polski do pracy za granicę.

Do zobaczenia 28 września 2024 r. w Warszawie!