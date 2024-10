KURSORY ROKU 2024 – Ruszył plebiscyt dla ekspertów i ekspertek!

Liderzy i liderki coraz częściej stają na czele innowacyjnych projektów, rozwijają swoje firmy i budują marki, które zmieniają rzeczywistość. Każdy z tych przedsiębiorców ma swoją wyjątkową historię – od pierwszych kroków w biznesie, przez trudne decyzje, aż po momenty triumfu, które udowadniają, że ciężka praca, pasja i zaangażowanie prowadzą do sukcesu. Konkurs Kursory Roku to inicjatywa, która powstała, by uhonorować niezwykłych liderów i liderki, którzy odważnie kroczą swoją ścieżką i inspirują innych do działania. To nie liczba lajków, obserwujących czy zasięgi w mediach społecznościowych mają tutaj znaczenie, lecz autentyczna wartość, jaką wnoszą do świata biznesu i swoich społeczności. W konkursie Kursory Roku celebrujemy eksperckość, kreatywność i nieustępliwość – cechy, które definiują przedsiębiorcze osoby na każdym etapie ich kariery.

Dlaczego warto się zgłosić?

Każdy z nas wie, ile kosztuje ciężka praca, podejmowanie trudnych decyzji i pokonywanie przeszkód na drodze do sukcesu. Plebiscyt Kursory Roku to sposób na uhonorowanie tego wysiłku. To także okazja, by spojrzeć na siebie z perspektywy eksperta – osoby, która tworzy wartość, kreuje nowe rozwiązania i nie boi się wyzwań.

Wielu przedsiębiorców nie docenia swojego wkładu w rozwój gospodarki i lokalnych społeczności. Zdarza się, że sukcesy przyjmujemy zbyt skromnie, nie dzieląc się nimi z innymi. To właśnie moment, by powiedzieć głośno: „Jestem ekspertem, moja praca ma znaczenie, a to, co tworzę, zmienia życie innych”. Kursory Roku są po to, by pokazać światu, jak wielką wartość wnoszą przedsiębiorcy w różnych dziedzinach – od innowacji, przez edukację, aż po działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Pomysłodawczynią konkursu Kursory Roku jest Ola Gościniak – założycielka i dyrektorka placówki oświatowej Jestem Interaktywna, ekspertka WordPress, redaktorka naczelna portalu internetowego i magazynu GIRLBOSSKIE. Ola to przedsiębiorczyni z ogromnym doświadczeniem, organizatorka prestiżowej konferencji GIRLBOSSKIE, mentorka biznesów online w Paczce GIRLBOSSKICH, wykładowczyni akademicka oraz autorka e-booków i kursów online, w tym bestsellerowej książki Bądź Online i kursów w Interaktywnej Akademii WordPressa. Jest także inicjatorką raportu "Jesteś ekspertką! Uwierz w to!". Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i pasji do rozwoju przedsiębiorczych osób, Ola Gościniak tworzy przestrzeń, w której można się wzajemnie inspirować i wspierać, zdobywając uznanie za wyjątkowe działania.

Zgłoś się: http://olag.pl/kursory

Kategorie plebiscytu

Konkurs Kursory Roku podzielony jest na 13 kategorii, które uwzględniają różnorodność form prowadzenia biznesu i działalności społecznej. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z przedsiębiorczością, czy prowadzisz firmę od lat – każda z tych kategorii daje możliwość wyróżnienia Twojej pracy:

Kursor Wiedzy – nagradzamy najlepszą książkę lub ebook wydane w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Kursor Inspiracji – dla autora bloga, który od co najmniej roku inspiruje innych swoimi wartościowymi treściami.

Kursor Głosu – dla twórcy podcastu z minimum 10 odcinkami, publikowanego regularnie przez ostatnie 12 miesięcy.

Kursor Edukacji – dla najlepszych kursów online i webinarów, które dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności.

Kursor WWW – dla najciekawszej strony internetowej lub sklepu online stworzonego przez zgłaszającą osobę.

Kursor Współpracy – dla firm lub osób, które wniosły istotny wkład w partnerstwo i współpracę.

Kursor Innowacji – dla innowatorów, wdrażających nowatorskie projekty i rozwiązania.

Kursor Debiutu – dla firm założonych w 2024 roku, które wyróżniają się na tle konkurencji.

Zielony Kursor – dla osób promujących odpowiedzialność ekologiczną i zrównoważony rozwój.

Wyjątkowy Kursor – dla osób i projektów wykraczających poza standardowe ramy działalności.

Kursor Dobra – dla osób wykazujących się empatią, wsparciem i wrażliwością w swojej działalności.

Nagroda Społeczności - dla osoby, która zgłosiła się w którejś z kategorii.

Nagrody

W każdej z kategorii zostanie wyłoniony laureat, który otrzyma wyjątkową, specjalnie zaprojektowaną statuetkę. Ale to nie wszystko – uczestnicy mają szansę na dodatkowe, atrakcyjne nagrody, które pomogą w dalszym rozwoju biznesu. To także okazja do zdobycia tytułu, który otworzy drzwi do nowych możliwości i kontaktów.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenie do konkursu jak i sam udział w nim jest bezpłatny i bardzo prosty! Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie: http://olag.pl/kursory. Upewnij się, że zgłaszasz się do odpowiedniej kategorii – każda osoba może wysłać zgłoszenie tylko w jednej kategorii.

Harmonogram

Etap I – zgłoszenia kandydatów w poszczególnych kategoriach można przesyłać do dnia 8 października 2024 roku do godziny 23:59 w sposób określony Regulaminem.

Etap II – jury dokonuje selekcji zgłoszeń i przedkłada je pod głosowanie w kolejnym etapie w dniu 9 października 2024 roku.

Etap III – w dniach od 10 listopada do 15 października trwa głosowanie uczestników online poprzez stronę konkursową (Nagroda Społeczności) oraz niezależnie przez jury (Nagrody w poniższych 5 kategoriach).

Jury

W jury znajduje się Ola Gościniak, Ewelina Salwuk-Marko, Katarzyna Masztaller oraz partnerzy danych kategorii. A w kategorii Nagroda Społeczności dodatkowo każda osoba, która zagłosuje na stronie konkursu w czasie głosowania.

Wyniki zostaną ogłoszone 5 grudnia w Poznaniu, podczas Gali Girlbosskie.

Nie ma na co czekać!

Kursory Roku to nie tylko konkurs – to celebracja eksperckości, twórczości i odwagi osób, które każdego dnia stawiają czoła wyzwaniom, rozwijając swoje firmy i marki. Nie czekaj, aż ktoś inny doceni Twój wysiłek – pokaż, jaką wartość wnosisz, i dołącz do grona inspirujących, przedsiębiorczych ludzi. Zgłoś się do Kursorów Roku i stań się częścią tej wyjątkowej inicjatywy!

Czekamy na Twoje zgłoszenie – zostań laureatem lub laureatką i pokaż światu, co potrafisz!