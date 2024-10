Warsztat Creative Mindset - Rozwiń swoją kreatywność

Zapisz się: wwwcreativemindset.pl

Relaxed Body - Creative Mind - Clear Vision

Warsztat to praktyczna podróż po metodach rozwijania kreatywnego myślenia, które można wykorzystać zarówno w pracy twórczej, jak i w biznesie, czy codziennym życiu. Niezależnie od branży, w której pracujesz, kreatywność jest kluczową kompetencją, a według raportu „The Future of Jobs” z 2020 roku, przygotowanego przez World Economic Forum (WEF), to właśnie kreatywność, innowacyjność i umiejętność krytycznego myślenia zostały uznane za jedne z najważniejszych umiejętności przyszłości.

Co więcej, kreatywność to nie wrodzony talent – to umiejętność, którą można rozwijać i ćwiczyć. Każdy z nas posiada kreatywny potencjał, a jeśli czujesz, że:

Brakuje Ci świeżych pomysłów,

Masz wrażenie, że kreatywność nie jest Twoją mocną stroną,

Utknęłaś/utknąłeś w schematach myślenia,

Czujesz się przytłoczona/przytłoczony nadmiarem inspiracji i nie wiesz, od czego zacząć,

Brakuje Ci kreatywnej rutyny,

Nie wiesz, jak pobudzić w sobie myślenie „out of the box”,

Co zyskasz dzięki warsztatom?

Podczas warsztatów Creative Mindset:

Poznasz różne podejścia do kreatywności oraz dowiesz się, jak łączy się ona z umiejętnością świadomego odpoczynku i rezyliencją (odpornością psychiczną),

Zrozumiesz etapy procesu twórczego i dowiesz się, dlaczego najlepsze pomysły często przychodzą nam do głowy pod prysznicem,

Poznasz działanie swojego mózgu w kreatywnym procesie i nauczysz się pielęgnować kreatywny mindset na co dzień,

Dowiesz się, jak identyfikować i przezwyciężać blokady twórcze,

Poznasz nowych, inspirujących ludzi, z którymi wymienisz się doświadczeniem.

Metody i narzędzia, które poznasz:

Warsztat to 20% teorii i aż 80% praktycznych narzędzi i ćwiczeń! Zgłębisz takie metody jak:

Journaling – skuteczne narzędzie do porządkowania myśli i generowania nowych pomysłów,

LEGO® SERIOUS PLAY® – innowacyjna metoda pobudzająca myślenie „hands-on, minds-on” oraz rozwijająca tzw. „wiedzę dłoni”.

Nie musisz być mistrzem w prowadzeniu dziennika ani budowaniu z LEGO® – te narzędzia to jedynie sposób na pobudzenie kreatywnego myślenia i przełamywanie schematów.

Zapisz się: https://creativemindset.pl/

Szczegóły wydarzenia:

Kiedy : 27 października, niedziela

Gdzie : Fundacja Fandom, ul. Norwida, Wrocław

Czas trwania : 10:00 – 17:00

Warsztat obejmuje przerwę na lunch (wliczony w cenę) oraz poczęstunek – kawa, herbata, zdrowe przekąski.

Inwestycja : 480 zł

Liczba miejsc : 12 (warsztat jest kameralny, co pozwala na indywidualne podejście do uczestników).

Prowadząca

Linda Parys - Zawodowa multipasjonatka, trenerka kreatywności i świadomego odpoczynku, coach oraz fotografka.

Zajmuje się również budowaniem strategii marek personalnych ubranych w wartości i osobisty storytelling. Wspiera w poszukiwaniu pasji i motywacji do działania dbając jednocześnie o wewnętrzny dobrostan drugiej osoby.

Bliska jest jej filozofia Ikigai oparta na poszukiwaniu celu i radości we wszystkim, co robimy. Według Lindy każdy jest kreatywny, niezależnie od branży a sama kreatywność to pomost między tym co czujemy a tym co robimy.

Motto Lindy to „ Relax Body, Creative Mind, Clear Vision”. Autorka metody Creative Mindset, która oparta jest na 4 filarach: Let Go, Be Playful, Stay Creative, Find Flow.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty są dla każdego, niezależnie od branży i poziomu kreatywności, na którym się obecnie znajdujesz. Narzędzia, które poznasz, z łatwością wprowadzisz do swojej codziennej, kreatywnej rutyny, aby nieustannie rozwijać swoje twórcze umiejętności.

Czy jesteś gotowa/gotowy na to, aby odkryć swój kreatywny potencjał? Jakie zmiany w Twoim życiu mogłaby przynieść większa kreatywność i swoboda myślenia? Zapisz się już dziś i dołącz do grona osób, które nauczą się myśleć inaczej, skuteczniej i odważniej!

Do zobaczenia na warsztatach!

