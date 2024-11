Raport „Hejt w internecie” jest już dostępny!

Kluczowe wnioski z raportu

Wyniki badania pokazują, że chociaż hejt dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, to płeć piękna staje się jego ofiarą częściej, i to w sposób bardziej dotkliwy. Hejt skierowany wobec kobiet dotyka ich wyglądu (70%), wieku (21%) oraz inteligencji (15%) – a więc cech, które w naszej kulturze mocno wpływają na samoocenę i społeczny wizerunek kobiet.

Mężczyźni również padają ofiarą hejtu, jednak najczęściej z powodu swojej orientacji seksualnej (42%), poglądów politycznych (31%) czy narodowości (20%). Jak wynika z raportu, 69% Polaków miało kontakt z hejtem w sieci, a niemal 16% doświadczyło go osobiście.

W czasach, gdy sukces i wygląd stały się kluczowymi kryteriami oceny społecznej, hejt często wynika z porównań oraz wewnętrznego braku akceptacji siebie. Kobiety, zestawiając swoje osiągnięcia i wygląd z innymi, poszukują potwierdzenia własnej wartości – niektóre, aż 24%, dążą w ten sposób do podniesienia samooceny, a hejt postrzegają jako mechanizm obronny oraz sposób na zwrócenie na siebie uwagi (18%). Dodatkowo, internetowa anonimowość tworzy przestrzeń złudnej bezkarności, pozwalając na wyrażanie negatywnych emocji bez natychmiastowych konsekwencji, co często potęguje zjawisko hejtu.Badanie przygotowane przez Instytut Badawczy Maison&Partners pokazuje, że hejt skierowany wobec kobiet, czy to dotyczący ich wyglądu, czy inteligencji, wywołuje wyjątkowo silne emocje i konsekwencje psychologiczne. Polki, częściej niż mężczyźni, wskazują na obniżenie samooceny, stany lękowe (34%), zaburzenia odżywiania (15%), a nawet depresję i myśli samobójcze (43%) jako konsekwencje hejtu. Dla wielu kobiet internetowy hejt jest przyczyną poważnych problemów z poczuciem własnej wartości (58%), a także wycofania społecznego i zawodowego (20%).

– Najnowszy raport przygotowany w ramach kampanii „NIE HEJTUJĘ-MOTYWUJĘ” ujawnia, że hejtowanie jest częstszą praktyką wśród mężczyzn – około 16% z nich przyznaje się do takich działań, co stanowi wynik dwukrotnie wyższy niż w przypadku kobiet. Co więcej, mężczyźni częściej kierują negatywne komentarze wobec marek, firm i osób publicznych, podczas gdy kobiety zazwyczaj krytykują inne kobiety, zwłaszcza te z bliższego otoczenia. – mówi Ilona Adamska, Prezeska Fundacji „W zgodzie ze sobą”, pomysłodawczyni badań.

Hejt wywołuje różne reakcje emocjonalne w zależności od wieku i płci. Kobiety reagują częściej lękiem i złością (61%), natomiast mężczyźni wykazują większą obojętność (25%), a nawet rozbawienie (6%).

Eksperckie badania pod przewodnictwem profesor Dominiki Maison

Badaniom przewodniczyła profesor Dominika Maison, ceniona psycholożka z Katedry Psychologii Biznesu i Innowacji Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 150 artykułów naukowych i wielu książek. Od lat z sukcesem łączy pracę naukową z praktyką biznesową, prowadząc firmę badań marketingowych. Jej wszechstronna wiedza na temat psychologii konsumenta oraz nieświadomych motywacji ludzkich zachowań gwarantuje najwyższą jakość przeprowadzonych badań.

Premiera raportu z udziałem wybitnych osobistości

Oficjalna premiera raportu miała miejsce 15 października w teatrze SCENA RELAX w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych osobistości ze świata kultury i biznesu, m.in. Jacka Santorskiego, Teresę Rosati, Katarzynę Pakosińską, Annę Korcz, Joannę Racewicz, LUNĘ, Kingę Zawodnik, Maję Frykowską, Mariolę Bojarską-Ferenc oraz Katarzynę Gaweł z Forbes Women. Honorowy patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, dodatkowo podkreślił rangę konferencji.

Podsumowanie

Raport stanowi nieocenione narzędzie dla wszystkich zainteresowanych problemem hejtu, prezentując szczegółowe analizy mechanizmów hejtu oraz jego wpływu na jednostki i środowiska zawodowe. Zgromadzone dane pozwalają na lepsze zrozumienie źródeł negatywnych zachowań, a także wskazują na społeczne i psychologiczne konsekwencje hejtu, które dotykają zarówno osoby prywatne, jak i publiczne. To rzetelne opracowanie otwiera przestrzeń do głębszej refleksji nad społecznymi normami i odpowiedzialnością w relacjach międzyludzkich.

Raport opracowany został przez Instytut Badawczy Maison&Partners pod wodzą prof. Dominiki Maison oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie Fundacji „W zgodzie ze sobą” Ilony Adamskiej. Celem badania było zrozumienie zjawiska hejtu w sieci – tego, kto najczęściej go doświadcza i kto go stosuje. Badanie wykonano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1050 Polaków w wieku 18+ i miało na celu poznanie społecznych motywacji oraz konsekwencji związanych z hejtem.

Partnerzy badań: znanylekarz.pl, Higiena Serwis, Asanka Mind Quest by Anna Stępień-Kraska, Akademia Trenerów Mentalnych, Brokeria Company Biuro Rachunkowe, DiamArte Club Sp. z o.o., oraz KTI Filtry.

