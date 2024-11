Dlaczego Konferencja GIRLBOSSKIE 2024 to wydarzenie, którego nie możesz przegapić?

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak wyglądałby Twój biznes, gdybyś miała dostęp do wiedzy, inspiracji i wsparcia najlepszych ekspertek i liderów branży? A może potrzebujesz przestrzeni, gdzie możesz nie tylko się uczyć, ale też świętować swoje sukcesy i dzielić się nimi z innymi? Jeśli tak, to Konferencja GIRLBOSSKIE 2024, Gala Kursory Roku, która odbędzie się 5 grudnia w Poznaniu, jest wydarzeniem stworzonym właśnie dla Ciebie.

To nie tylko konferencja, ale prawdziwe święto kobiecej przedsiębiorczości, które łączy w sobie edukację, networking i celebrację sukcesów. W ramach dwóch części wydarzenia – porannej konferencji i wieczornej gali – każda uczestniczka znajdzie coś dla siebie, niezależnie od etapu, na którym znajduje się jej biznesowa droga.

Wsparcie i inspiracja w jednym miejscu

Konferencja GIRLBOSSKIE to więcej niż tylko seria wykładów i warsztatów. To prawdziwa platforma wsparcia dla kobiet, które pragną rozwijać swoje biznesy, przełamywać bariery i zdobywać nowe kompetencje. Wspólna wymiana doświadczeń, inspirujące rozmowy i dzielenie się wiedzą pomagają każdej uczestniczce dostrzec nowe możliwości i zyskać pewność siebie w realizacji swoich celów.

Bilety stacjonarne i online: https://girlbosskie.pl/konferencja/

Edukacja na najwyższym poziomie

W porannej części wydarzenia (8:30–15:00) uczestniczki mogą wziąć udział w:

Prelekcjach merytorycznych , które poruszają kluczowe tematy współczesnego biznesu, takie jak wykorzystanie LinkedIn do budowy marki, skuteczne kampanie reklamowe czy strategie e-commerce.

Warsztatach , które zapewniają praktyczną wiedzę z zakresu planowania celów, budowania społeczności czy tworzenia skutecznych newsletterów.

Panelach dyskusyjnych , które inspirują do refleksji i pomagają odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kryzysów w biznesie czy umiejętności cieszenia się sukcesami czy hejtem.

Obecność takich osobistości, jak Ola Gościniak, Kamila Cichocka (Microsoft) czy Alina Adamowicz, Krzysztof Bartnik, Danuta Jagusz, Kamil Nowak (Blog Ojciec) czy Karolina Karolczak, Kasia Zasiadły, gwarantuje dostęp do wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie.

Celebracja sukcesów - Rozdanie Kursorów Roku 2024

Wieczorna Gala Kursory Roku (16:30–20:00) to moment wyjątkowy – pełen emocji i celebracji. Wręczenie Interaktywnych Medali i statuetek Kursory Roku to nie tylko docenienie wysiłków i osiągnięć przedsiębiorczyń, ale również sposób na promowanie ich działalności w szerszym gronie.

Podczas wieczornej gali Kursory Roku zostanie wręczonych aż 14 prestiżowych statuetek, które wyróżnią osoby, marki i projekty za ich wyjątkowe dokonania. Wśród kategorii znajdą się m.in. Zielony Kursor za działania na rzecz ekologii, Marka Roku, Debiut Roku oraz Książka Roku. Organizatorzy zapowiadają także specjalną niespodziankę, która z pewnością dostarczy emocji i na długo zapadnie w pamięć uczestniczek i uczestników Gali. To wyjątkowy moment celebracji, podziękowań i inspiracji na przyszłość!

Bilety stacjonarne i online: https://girlbosskie.pl/konferencja/

Dlaczego warto być?

Wydarzenia takie jak Konferencja GIRLBOSSKIE jak i Gala Kursory Roku budują poczucie wspólnoty wśród kobiet przedsiębiorczych. Dają przestrzeń, gdzie sukcesy nie są powodem do zazdrości, ale do dumy i wzajemnego wspierania się. W świecie, gdzie wyzwania biznesowe są coraz większe, takie inicjatywy przypominają, że nie jesteśmy same, a siła tkwi we współpracy i wzajemnym zaufaniu.

Dodatkowo, celebracja sukcesów – zarówno tych dużych, jak i mniejszych – przypomina, jak ważne jest docenianie siebie i swojej pracy, niezależnie od trudności, jakie niesie codzienność.



Wydarzenie posiada: Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania

Konferencja GIRLBOSSKIE 2024 to coś więcej niż wydarzenie biznesowe – to ruch, który wzmacnia kobiety i ich pozycję w biznesie. To miejsce, gdzie wiedza spotyka się z inspiracją, a współpraca i wsparcie stają się fundamentem do działania.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby stać się częścią społeczności GIRLBOSSKIE. Zarezerwuj swój bilet już dziś i dołącz do grona kobiet, które zmieniają rzeczywistość na lepsze. Szczegóły znajdziesz na girlbosskie.pl/konferencja.







Organizator:

Ola Gościniak. Założycielka i dyrektorka placówki oświatowej Jestem Interaktywna, ekspertka WordPress, redaktorka naczelna portalu internetowego i magazynu GIRLBOSSKIE, organizatorka konferencji GIRLBOSSKIE, mentorka biznesów online w Paczce GIRLBOSSKICH, przedsiębiorczyni, wykładowczyni akademicka, autorka e-booków, książek m.in. bestsellerowej Bądź Online oraz kursów online w Interaktywnej Akademii WordPressa, inicjatorka raportu "Jesteś ekspertką! Uwierz w to!"







Materiały prasowe