Rzeszów stawia na e-commerce. Nadchodzi RZEcommerce – konferencja dla branży sprzedaży online

To wydarzenie, które ma szansę stać się obowiązkowym punktem w kalendarzu każdego, kto sprzedaje online, prowadzi marketplace lub dostarcza usługi dla e-biznesu. Organizatorzy stawiają na praktyczną wiedzę, konkretne strategie i networking, który otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych.

Uczestnicy mogą liczyć na ponad 30 prelekcji i warsztatów prowadzonych przez doświadczonych specjalistów, którzy od lat rozwijają e-commerce w Polsce i za granicą. Wśród nich znajdą się eksperci od pricingu, automatyzacji marketingu, optymalizacji logistyki oraz skutecznej sprzedaży na marketplace’ach i, przede wszystkim, właściciele oraz managerowie sklepów internetowych.

Hasło konferencji – „Zmniejsz koszty, zwiększ zyski” – doskonale oddaje jej cel: dostarczyć uczestnikom gotowe rozwiązania, które pozwolą im prowadzić e-sklepy bardziej efektywnie i tak, by zarabiać więcej.

Jednak RZEcommerce to nie tylko dawka wiedzy, ale również okazja do wymiany doświadczeń, rozmów z praktykami i nawiązania wartościowych kontaktów. Organizatorzy zapewniają moderowany networking, dzięki czemu uczestnikom dużo łatwiej będzie nawiązać biznesowe relacje.

Przełomowe wydarzenie na biznesowej mapie Polski

Trzy dynamiczne sceny, pełne wiedzy wprost od doświadczonych ekspertów i praktyków e-commerce, na których poruszone zostaną kluczowe i aktualne dla e-commerce tematy – od optymalizacji kosztów logistycznych, ustalania cen, analityki, wykorzystania AI oraz automatyzacji marketingu po cyberbezpieczeństwo czy przepalone budżety – w myśl domeny, że błędy uczą nas nie mniej niż sukcesy.

Nie zabraknie też czasu, by pochylić się nad mindsetem skutecznego właściciela e-commerce, kwestiach związanych z motywacją, stresem.

Na scenach RZEcommerce pojawi się ponad 30 ekspertów – praktyków, którzy od lat z sukcesem rozwijają firmy w e-handlu. Każdy z nich podzieli się swoimi strategiami i narzędziami, które realnie ułatwiają skalowanie biznesu. Uczestnicy konferencji poznają historie bardzo różnych biznesów o od lokalnych przedsiębiorstw czy e-commerce’ów zbudowanych na silnych markach osobistych, aż po wyskalowane firmy o przychodach rzędu 100 mln zł rocznie.

RZEcommerce to także przestrzeń do inspirujących spotkań. Intensywny, moderowany networking pozwoli na wymianę doświadczeń, zdobycie wartościowych kontaktów i nawiązanie owocnych współprac.

Dla wszystkich uczestników, którzy chcieliby skonsultować konkretne problemy, z którymi zmagają się prowadząc swoje sklepy online, organizatorzy przygotowali wyjątkową strefę expo. Jest to miejsce, w którym eksperci zajmujący się różnymi gałęziami e-commerce będą dostępni i gotowi, by pomóc, doradzić czy przeanalizować z rozmówcami ich sytuację.

Wisienką na torcie najpewniej będzie konkurs dla uczestników RZEcommerce, w którym do wygrania jest aż 100 tys. zł, w tym 50 tys. w gotówce i drugie tyle w usługach i bonusach wspierających rozwój biznesu. To nie lada gratka dla wszystkich osób marzących o zbudowaniu silnego e-commerce’u.

Dla kogo jest RZEcommerce?

RZEcommerce to wydarzenie dla każdego, kto chce rozwijać sprzedaż online i zwiększać zyski. Właściciele i menedżerowie sklepów internetowych poznają strategie zwiększania marży oraz skutecznej promocji swoich produktów w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku. Sprzedawcy na marketplace’ach dowiedzą się, jak wyróżnić się na tle tysięcy ofert i wykorzystać sprawdzone techniki sprzedażowe, by zwiększyć swoją widoczność i wyniki. Z kolei dostawcy usług dla e-commerce zdobędą praktyczną wiedzę, jak jeszcze lepiej wspierać swoich klientów w osiąganiu wyższej konwersji i większych przychodów.

RZEcommerce: prelegenci i tematy

Program konferencji został ułożony tak, by poruszyć najważniejsze kwestie, z jakimi mierzą się właściciele sklepów internetowych – od technologii i marketingu, przez strategię i optymalizację kosztów, aż po prawne aspekty sprzedaży online. To wydarzenie, które nie tylko dostarczy inspiracji, ale przede wszystkim praktycznych wskazówek, dzięki którym Twój biznes może rosnąć szybciej i efektywniej.

Sztuczna inteligencja i automatyzacje to kluczowe narzędzia dla e-commerce – Michał Sadowski pokaże, jak AI napędza wzrost nawet o 35% rocznie, a Sebastian Suma omówi, jak automatyzować procesy sprzedażowe i marketingowe. O skutecznym zarządzaniu cenami i zwiększaniu marży opowie Krzysztof Szyszkiewicz, a Olga Wilczyńska przeprowadzi warsztat o tworzeniu opisów produktów, które faktycznie sprzedają. Paulina Pytel wyjaśni, jak wykorzystać TikToka do generowania sprzedaży, a Paweł Chodkiewicz i Kamil Czaja i podzielą się strategiami na ekspansję na nowe kanały dystrybucji. Paulina Wiesiołek wskaże największe błędy w email marketingu, natomiast Weronika Bazarnik podpowie, jak budować markę przy ograniczonym budżecie.

Aspekty prawne, bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów to kolejne wyzwania e-commerce – Mateusz Ostrowski i Jakub Schabowski pomogą uczestnikom zrozumieć ryzyka prawne i sposoby ich unikania. Kamil Porembiński wyjaśni, czy cyberataki to realne zagrożenie dla sklepów internetowych. Wojtek Woźnica wskaże, gdzie w e-commerce uciekają pieniądze, a Sławek Mokrzycki podpowie, które metryki najlepiej śledzić, by zwiększać sprzedaż.

Na RZEcommerce wystąpią również m.in.: Agnieszka Pala, Monika Sałek, Jerk Kulewicz, Sebastian Horoszko, Marcin Lipiec, Wojciech Szymański, Kuba Młynarski, Daniel Borys, Filip Tkacz, Wojciech Telenga i wielu innych, w tym sami organizatorzy wydarzenia: Natalia Nietupska, Łukasz Bis i Rafał Piasecki.

„Zmniejsz koszty, zwiększ zyski” w RZEszowie

Hasło przewodnie RZEcommerce jasno wskazuje na cel konferencji – dostarczenie uczestnikom konkretnych, sprawdzonych strategii, które pozwolą rozwinąć e-sklep bez nadmiernego podnoszenia wydatków. Jednak miejsce konferencji, również nie jest przypadkowe.

„Rzeszów od lat przyciąga przedsiębiorców i innowatorów z całej Polski. Organizując RZEcommerce, chcemy pokazać, że miasto jest gotowe wspierać rozwój biznesu internetowego na każdym etapie. Wierzymy, że wiedza ekspertów i mocny networking pomogą uczestnikom w osiąganiu jeszcze lepszych wyników sprzedażowych” – podkreśla Łukasz Bis, współorganizator RZEcommerce, znany z kultowej konferencji InternetBeta, która każdego roku ściągała do Rzeszowa całą polską branżę online.

Najlepsza cena biletów – ograniczona pula

Sprzedaż biletów trwa, a do dyspozycji uczestników jest limitowana pula wejściówek w najlepszej cenie. Organizatorzy zachęcają do szybkiego zakupu, zanim stawki wzrosną, a miejsca zostaną wyprzedane.

RZEcommerce:

data: 6 marca 2025

6 marca 2025 miejsce: Rzeszów, Zen Com Expo – do niedawna G2A Arena

Rzeszów, Zen Com Expo – do niedawna G2A Arena rejestracja i bilety: https://rzecommerce.pl/rzecommerce/

Więcej szczegółów oraz pełną agendę konferencji można znaleźć na oficjalnej stronie RZEcommerce: https://rzecommerce.pl/rzecommerce/.