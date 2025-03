TEDxWarsaw wraca w nowej odsłonie, ale z tym samym celem – tworzyć przestrzeń dla idei, które mają realny wpływ na świat. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Wczoraj. Dziś. Jutro.”. Organizatorzy poszukują mówców i mówczyń, którzy podzielą się ideami mogącymi zmieniać sposób myślenia, otwierać nowe perspektywy i inspirować do działania. Zgłoszenia trwają do 18 marca 2025.

TEDxWarsaw – pierwsze wydarzenie TEDx w Polsce

TEDxWarsaw to niezależnie organizowane wydarzenie na licencji TED, które jako pierwsze w Polsce – i jedno z pierwszych w Europie – stało się częścią globalnego ruchu promującego idee warte rozpowszechniania. Od lat gromadzi myślicieli, innowatorów, naukowców i ludzi, którzy swoimi wystąpieniami inspirują i prowokują do refleksji.

Wśród tematów poruszanych na scenie TEDxWarsaw znalazły się zagadnienia związane z technologią, nauką, sztuką, medycyną, ekologią społecznymi zmianami i wieloma innymi obszarami, które kształtują naszą rzeczywistość. To wydarzenie, które łączy pokolenia i różne perspektywy, tworząc przestrzeń dla najciekawszych idei i przełomowych pomysłów.

Zgłoszenia: https://forms.gle/sjqSUsGWERESFVcH6

„Wczoraj. Dziś. Jutro.” – temat przewodni TEDxWarsaw 2025

Tegoroczne wydarzenie skupia się na zmianach, które kształtują naszą rzeczywistość, relacjach między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz wpływie technologii, nauki i społeczeństwa na to, jak żyjemy i dokąd zmierzamy.

Hasło „Wczoraj. Dziś. Jutro.” to zaproszenie do refleksji:

Wczoraj – jakie lekcje wynosimy z przeszłości i jak kształtują one nasze dzisiejsze decyzje?

Dziś – jakie idee i technologie definiują teraźniejszość?

Jutro – jak wygląda przyszłość i co możemy zrobić, by ją kształtować?

Organizatorzy TEDxWarsaw liczą, że na scenie spotkają się różne pokolenia, spojrzenia i doświadczenia – od przełomowych odkryć technologicznych, przez zmiany społeczne, po inspirujące wizje przyszłości.

Trwa nabór mówczyń i mówców TEDxWarsaw – kto może się zgłosić?

Organizatorzy zapraszają do zgłoszeń wszystkich, którzy mają ideę wartą rozpowszechniania. To wydarzenie dla osób, które nie tylko myślą o przyszłości, ale także chcą ją współtworzyć.

Poszukiwane są:

Osoby, które chcą podzielić się ideami mogącym zmienić sposób myślenia.

Ekspertki i eksperci, innowatorki i innowatorzy, naukowczynie i naukowcy – niezależnie od wieku i doświadczenia scenicznego.

Ludzie, którzy chcą zaprezentować unikalną perspektywę na świat, technologię, społeczeństwo czy rozwój.

TEDxWarsaw to nie miejsce na autopromocję czy sprzedaż produktów. To przestrzeń dla idei, które edukują, inspirują i prowokują do zmian, myślenia czy refleksji.

Wsparcie dla mówców – mentoring na każdym etapie przygotowań

Osoby, które zostaną wybrane do wystąpienia na TEDxWarsaw, otrzymają pełne wsparcie mentorskie. Każda mówczyni i każdy mówca będzie pracować z doświadczonym mentorem, który pomoże:

Ułożyć myśli w spójną i angażującą mowę.

Wydobyć z idei to, co najważniejsze i najbardziej inspirujące.

Dopracować przekaz, by był klarowny, przystępny i angażujący dla publiczności.

Zbudować pewność siebie przed wystąpieniem na scenie.

To okazja, by nie tylko podzielić się swoją ideą, ale także nauczyć się sztuki wystąpień publicznych na najwyższym poziomie.

TEDxWarsaw 2025 – zaproszenie do zgłoszeń

Nabór mówczyń i mówców trwa do 18 marca 2025 roku.

Każdy, kto ma pomysł, który może poruszyć, edukować i inspirować – może się zgłosić. Wystarczy odwiedzić stronę TEDxWarsaw i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

TEDxWarsaw to nie tylko wydarzenie – to przestrzeń dla ludzi, którzy wierzą w siłę idei i chcą dzielić się nimi ze światem. To Twój moment – zgłoś się i stań na scenie, na której idee zmieniają świat.

TEDxWarsaw odbędzie się 6 czerwca w Warszawie.

Szczegóły wkrótce.