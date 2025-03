Konferencja Biznesowa Law Business Quality „Nowoczesny biznes. Wartości. Wizja. Rozwój” już 27 marca w Warszawie

To spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję do zdobycia cennej wiedzy, nawiązania inspirujących relacji oraz zgłębienia kluczowych trendów, które kształtują współczesny świat biznesu.

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorców, liderów opinii, menedżerów oraz wszystkich osób, które pragną rozwijać swoje kompetencje i budować markę w oparciu o wartości i wizję przyszłości.

Dlaczego warto wziąć udział?

Ekspercka wiedza na wyciągnięcie ręki

Prelekcje i panele dyskusyjne poprowadzą uznani specjaliści — liderzy biznesu, prawnicy, psychologowie oraz badacze, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami.

Ekskluzywny networking

Kameralny charakter wydarzenia (maksymalnie 60 uczestników) zapewnia komfortową atmosferę sprzyjającą swobodnym rozmowom i budowaniu wartościowych relacji.

Premiera badań „HEJT W BIZNESIE”

Poznasz wyniki przełomowego raportu realizowanego przez Fundację „W zgodzie ze sobą” w ramach kampanii „Nie hejtuję – motywuję”. Debata z udziałem przedstawicieli firm, psychologów oraz prof. Dominiki Maison dostarczy unikalnej perspektywy na to, jak chronić swoją markę przed zjawiskiem hejtu.

Inspirujące panele tematyczne

Weź udział w dyskusjach na temat budowania marek luksusowych, nowoczesnych regulacji prawnych, roli autentyczności w sprzedaży czy kompetencji lidera XXI wieku.

Wyjątkowi goście specjalni

Swoją obecnością konferencję uświetnią m.in. Joanna Racewicz i Beata Pawlikowska, które podzielą się swoimi historiami i refleksjami na temat rozwoju osobistego oraz budowania odporności w dynamicznym środowisku biznesowym.

– Hasło przewodnie konferencji — „Nowoczesny biznes. Wartości. Wizja. Rozwój” — to nie tylko slogan, ale odzwierciedlenie filozofii, którą kieruje się redakcja Law Business Quality. Wierzymy, że zrównoważony rozwój, etyka i otwartość na zmiany to klucz do sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie. – mówi Ilona Adamska, red. naczelna magazynu, organizatorka konferencji.

Termin: 27 marca 2025 r.

Miejsce: Warszawa, Arche Hotel Krakowska

Liczba miejsc ograniczona: 60 uczestników

Agenda i bilety: konferencja.magazynlbq.pl

Nie przegap okazji, aby stać się częścią inspirującej przestrzeni dla rozwoju i nowych możliwości! Zarezerwuj swoje miejsce już dziś i dołącz do grona ludzi, którzy swoją pracą i pasją kształtują przyszłość biznesu.

Do zobaczenia w Warszawie!

Materiał prasowy