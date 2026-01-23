GIRLBOSSKIE SUMMIT - Paczka dla paczki w nowej odsłonie 
Wejdź w 2026 z nową energią, nową wiedzą i nielimitowanym wsparciem. Pamiętasz dawne spotkania Paczka dla Paczki? Już teraz w tej samej formule nadchodzi coś całkowicie nowego - GIRLBOSSKIE SUMMIT. 
2026-01-23, 12:29

Już 26 stycznia od godziny 9:00 do godziny 14:30 czeka na ciebie aż 20 praktycznych, pełnych wiedzy i doświadczenia prelekcji przygotowanych przez kobiety biznesu właśnie z Paczki GIRLBOSSKICH. Wydarzenie to odbędzie się na żywo i po zakończeniu, każda z paczkowiczek otrzyma do niego dostęp. 

Co Cię czeka? 

Podczas pierwszego, styczniowego spotkania : 

  • poznasz narzędzia, która od razu będziesz mogła wdrożyć do swojego biznesu,
  • będziesz uczyć się od kobiet różnych branż,
  • zobaczysz jak inne kobiety dbają o biznes, produkty i ich sprzedaż 
  • poznasz realne strategie 
  • znajdziesz masę inspiracji, możliwości współpracy, a nawet i nowe kierunki rozwoju 

Prelegenci 

W tym miesiącu każda z prelegentek przygotowała wystąpienie niosące za sobą masę konkretów. Każda prelekcja będzie pełna wiedzy, narzędzi, nowych perspektyw i planów działania. Jeżeli nie możesz, nie musisz oglądać wszystkich. Wybierz te, na których najbardziej Ci zależy. Pamiętaj, że po zakończeniu live otrzymasz nagranie z materiałami z całego dnia. Rób notatki i bądź z nami tego dnia w skupieniu i dobrej energii. 

  • Ola Gościniak - “Chaos nie bierze się z braku planu. Bierze się z braku decyzji”
  • Agnieszka Kowalska - „Kto miał to zrobić? Jak jasno ustalać odpowiedzialność w zadaniach i projektach”
  • Agnieszka Piwońska - „Miałaś naprawdę dobry plan. Tylko znowu minął rok… Pułapki planowania.”
  • Aleksandra Beranek - „Newsletter, który nie wypala – jak zaplanować miesiąc komunikacji i nie zgubić się w chaosie.”
  • Anna Karaszewska - „Jak świadomość jakim jesteś archetypem pomaga zrozumieć siebie i uporządkować swój biznes.”
  • Anna Krawczyk - „Jak nie utknąć w procesie zmiany (model Prochaski). O projekcji, decyzjach i przejściu do działania”
  • Anna Zasada - „Jak podejść do czytania w tym roku, aby przyniosło ono korzyści dla biznesu, Ciebie i Twojej rodziny!”
  • Beata Biegała - „Planowanie z poziomu lęku vs. planowanie z poziomu zasobów”
  • Izabella Koniak - „Planowanie jako mikro-ochrona przed wypaleniem”
  • Joanna Kadej - „Planowanie sprzedaży w zgodzie ze sobą – jak poukładać cele i działania bez presji”
  • Kamil Dyrtkowski - „Jak przełamałem się i zacząłem hurtowo nagrywać rolki z darmową wiedzą - Największe przeszkody organizacyjne w nagrywaniu”
  • Katarzyna Prochoń - „Planowanie nowego etapu w życiu”
  • Katarzyna Ślązak - „Planowanie z AI - jak tworzyć spersonalizowane harmonogramy i nie wpaść w pułapkę produktywności”
  • Katarzyna Trzonek-Maciejewska - „Masz za dużo na głowie? Jak ustalać priorytety w biznesie bez wypalenia (narzędzia journalingowe)”
  • Klaudia Grochowska-Pawłowicz - „Porządkowanie zasobów marki – od bałaganu w plikach do spójnego systemu”
  • Marta Tomala - „Kiedy plan zmienia się w osąd - jak stawać po swojej stronie, gdy plany nie zawsze wychodzą.”
  • Marta Zawadzka - „Zaplanuj, stwórz i sprzedaj – 6 kroków do wydania e-booka skrojonego na miarę potrzeb Twojego klienta”
  • Monika Tymowicz - „Nie masz problemu z planowaniem. Masz problem z nadmiarem. Jak ogarnąć biznes bez dłuższej doby i bez presji perfekcji”
  • Monika Wojnowska-Kubacka - „Marketing z planem, nie z przypadku – jak kobiece biznesy mogą skutecznie planować i organizować działania marketingowe”
  • Patrycja Zawodnik - „Jak zorganizować się przy dzieciach i firmie, żeby mieć czas na rozwój?”
  • Sylwia Banach - „Od czego zacząć delegowanie w jednoosobowej firmie (bez chaosu i frustracji?”
  • Zuzanna Janosz - „Planowanie relaksu i wyciszenia na nowy rok”

Kto wie, może w kolejnych miesiącach to właśnie ty poprowadzisz szkolenie w ramach GIRLBOSSKIE® Summit.

 

Kto może wziąć udział? 

GIRLBOSSKIE SUMMIT to część programu Paczka Girlbosskich. Dlatego aby móc wziąć udział w tym jak i kolejnych wydarzeniach, musisz być częścią Paczki. Paczka to bezpieczna przestrzeń w której nie będziesz oceniana. Możesz liczyć na miejsce idealne do nauki i rozwoju, miłą atmosferę i wsparcie innych uczestniczek. 

Dołącz do Paczki już dzisiaj!

Jeżeli chcesz wziąć udział w styczniowym wydaniu GIRLBOSSKIE Summit, już teraz dołącz do Paczki GIRLBOSSKICH https://girlbosskie.pl/paczka-girlbosskich/

Czekamy na Ciebie!

Materiał prasowy 



KONTAKT / AUTOR
Ewelina Salwuk-Marko
Ekspert PR
Agencja kreatywna Sal-Mar
660909545
Agencja kreatywna Sal-Mar
