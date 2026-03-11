Zamień swoje marzenia w konkretne cele i rusz z miejsca po sukces - zapisz się już dziś na bezpłatne szkolenie Celomanii 

Zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że masz w głowie mnóstwo planów… ale nie wiesz, od czego zacząć? A może masz już cele, ale ciągle coś sprawia, że odkładasz ich realizację na później? Ile razy mówiłaś sobie „od poniedziałku”, „od nowego miesiąca”, „jak będzie lepszy moment”… który nigdy nie nadchodzi? Są momenty, w których czujesz, że stoisz w miejscu mimo że naprawdę chcesz iść dalej. Że potencjał jest, pomysły są, ale brakuje czegoś, co zamieni to w konkretne działanie.

Już 18-24 marca rusza szkolenie Celomanii które potrwa aż 9 dni. To idealny moment dla tych, którzy spisują swoje marzenia i nie wiedzą, co dalej robić, aby je zrealizować. Dla tych, którzy stoją w miejscu, czują frustrację z powodu braku postępów i mają dość patrzenia, jak czas ucieka im przez palce. Jeśli masz wrażenie, że twoje cele to tylko lista życzeń, która nigdy nie doczekała się realizacji, to właśnie to szkolenie jest dla ciebie.

Udział jest bezpłatny jednak obowiązują zapisy - zapisz się już dzisiaj!

Bezpłatne szkolenie online 18 - 26 marca 2025 - Celomania

9 dni, które zmienią Twoje podejście do działania

To 9-dniowy proces transformacji, prowadzony przez jedną z najbardziej doświadczonych ekspertek do spraw celów - Karolinę Karolczak. Program został zaprojektowany tak, aby przeprowadzić uczestnika od fazy marzeń, przez analizę blokad podświadomości, aż po konkretny plan działania i realizację swoich celów.

„Łączę strategiczne myślenie dyrektorki z empatią mentorki. Przez 25 lat w biznesie nauczyłam się, że sukces to nie przypadek, ale suma precyzyjnie zaplanowanych kroków. Dziś wykorzystuję to doświadczenie, by wspierać liderów, organizacje i zespoły w osiąganiu celów” - mówi Karolina Karolczak.

Program Celomania to autorski projekt Karoliny Karolczak, który powstał z przekonania, że każdy cel jest w zasięgu ręki, gdy masz odpowiednie wsparcie. Jej klienci nie tylko definiują cele - oni je osiągają. I teraz to ty, możesz być jedną z tych osób, która zamieni swoje marzenia w realne działania i osiągnie swoje wymarzone cele.

Dla kogo jest to szkolenie?

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli masz w głowie cele, ale wciąż odkładasz ich realizację. Zaczynasz z energią, planujesz, zapisujesz kolejne kroki… a po czasie wszystko wraca do punktu wyjścia. Czujesz, że możesz więcej, ale nie przekłada się to na realne działanie. Jeśli masz wrażenie, że inni idą do przodu, a Ty stoisz w miejscu mimo, że naprawdę się starasz to znak, że problem nie leży w braku motywacji, tylko w braku konkretnego systemu działania. To szkolenie będzie dla Ciebie również wtedy, gdy jesteś na etapie zmiany zawodowej lub prywatnej i nie chcesz już kolejnej dawki inspiracji, która działa przez chwilę. Potrzebujesz planu, który przełoży się na decyzje, działania i efekty.

Co na ciebie czeka?

Szkolenie Celomanii trwa aż 9 dni i kładzie ogromny nacisk na praktykę. Są to dni pełne intensywnych i merytorycznych wykładów na temat realizacji celów i technik terminologii motywacyjnej. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma zdania do wykonania aby sprawdzić siebie i nabytą wiedzę. Dla najbardziej zaangażowanych przewidziano wyjątkowe wyróżnienie. Każdy z uczestników, który sumiennie oglądnie wszystkie szkolenia i uważnie wypełni formularz na koniec wydarzenia na minimum 85% - otrzyma Dyplom Celomania, Certyfikat z osiągania celów.

Szkolenia będą nagrane i dostępne na platformie przez 14 dni od zakończenia wyzwania, aby na spokojnie wypełnić formularz, w razie gdyby ktoś nie miał czasu zrobić tego w pierwszym terminie.

Plan szkolenia

To nie są zwykłe spotkania mentoringowe. To uporządkowany proces, w którym każdego dnia wykonasz konkretną pracę nad swoimi celami. Każdy poszczególny wykład, kończy się zadaniem wdrożeniowym, dzięki któremu od razu zamieniasz nowo nabytą wiedzę w praktykę i działanie. Poznaj szczegółowe tematy:

Dzień 1 „Dlaczego cele? Mapa celów twojego życia”. Skupisz się na autodiagnozie i odnalezieniu Twojej prawdziwej motywacji.

Dzień 2 „Od marzeń do celów metoda smart i beyond”. Nauczysz się precyzyjnego formułowania celów dzięki metodzie SMART

Dzień 3 „Siła podświadomości dlaczego twój umysł sabotuje twoje cele?”. Zrozumiesz rolę przekonań i dowiesz się jak przestać walczyć samym z sobą.

Dzień 4 „Wizualizacja i intencje implementacyjne”. Poznasz moc mentalnego treningu i konkretny plan typu „if-then”

Dzień 5 „Planowanie i rozbijanie celów działania”. Wprowadzona będzie filozofia Kaizen i nauczysz się rozkładać wielkie wizje na drobne kroki.

Dzień 6 „nawyki silnik twoich celów”. Skonstruujesz system codziennych rutyn i nawyków, które będą pracować na Twój sukces

Dzień 7 „Przeszkody, prokrastynacja i wewnętrzny krytyk”. Wypracujesz metody pokonywania blokad i odkładania spraw na później

Dzień 8 - „Otoczenie, accountability i siła grupy”. Dowiesz się, jak wykorzystać wsparcie innych i odpowiednie środowisko do utrzymania tempa.

Dzień 9 - „Twój plan na życie - podsumowanie i kolejne kroki”

Zapisz się już dzisiaj! Bezpłatne szkolenie online 18 - 26 marca 2025 - Celomania

Czekamy na Ciebie - Twoje marzenia da się zamienić w realne cele, które osiągną sukces.

materiał prasowy





