Sukces bezpłatnego szkolenia „Celomania”: Tysiące osób w drodze po marzenia

Projekt połączył wiedzę z zakresu rozwoju osobistego, praktyczne ćwiczenia oraz siłę społeczności, która wzajemnie się wspierała i motywowała. Dla wielu osób „Celomania” stała się nie tylko szkoleniem, ale początkiem realnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym.

„Cele nie są tylko listą marzeń zapisanych w notesie. To decyzje, które podejmujemy każdego dnia. Chciałam stworzyć przestrzeń, w której ludzie przestaną odkładać swoje życie na później i zaczną działać świadomie” - mówi Karolina Karolczak.

9 dni, które pozwoliły zamienić marzenia w cele

W ciągu 9 dni uczestnicy wzięli udział w 16 godzinach merytorycznych wykładów. Program został skonstruowany tak, aby przeprowadzić kursantów i odbiorców przez pełen proces transformacji zaczynając od psychologicznych podstaw sukcesu po konkretne narzędzia niezbędne w tym procesie. Program szkolenia każdego dnia obejmował kluczowe obszary rozwoju i poszczególne tematy takie jak:

Dzień 1 - Dlaczego cele? Mapa Twojego życia

Dzień 2 - Od marzeń do celów

Dzień 3 - Siła podświadomości - dlaczego umysł sabotuje

Dzień 4 - Wizualizacja i intencje implementacyjne

Dzień 5 - Rozbijanie celów na codzienne działania

Dzień 6 - Nawyki - silnik Twoich celów

Dzień 7 - Przeszkody, prokrastynacja i wewnętrzny krytyk

Dzień 8 - Otoczenie i siła grupy

Dzień 9 - Twój plan na życie - integracja i kolejne kroki

Zasięg i zaangażowanie

Statystyki wydarzenia potwierdzają ogromne zapotrzebowanie na taką wiedzę. Na całe szkolenie zapisało się aż 4 865 osób. Łącznie nagrania z poszczególnych dni zebrały 35 240 wyświetleń, A każdego dnia treści merytoryczne śledziło do 2 000 widzów. Uczestnicy szkolenia nie byli jedynie biernymi słuchaczami. Aktywność przeniosła się do dedykowanych grup na WhatsAppie oraz Facebooku, gdzie toczyły się liczne dyskusje i realizowano dodatkowe zadania. Uczestnicy wydarzenia mogli rozmawiać ze sobą na poszczególnych społecznościach i dzielić się swoimi postanowieniami oraz ich wynikami.

Efekty pracy, czyli certyfikaty i nagrody

Zwieńczeniem intensywnych 9 dni i nauki był egzamin, do którego przystąpiło 590 osób. Wszyscy Ci uczestnicy, którzy uzyskali ponad 85% z egzaminu, otrzymali oficjalne Certyfikaty Celomanii, które są potwierdzeniem zdobytej wiedzy i gotowości do wdrażania zmian. Dodatkowo, podczas spotkań na żywo wyróżniono 20 najbardziej aktywnych osób, które otrzymały cenne nagrody takie jak mini-kursy, pakiety „Celomania Biznes” a nawet indywidualne konsultacje 1:1 z pomysłodawczynią projektu Celomania, Karoliną Karolczak.

„Największą wartością tego projektu była dla mnie społeczność. Ludzie, którzy wzajemnie się wspierali, motywowali i pokazywali sobie, że zmiana jest możliwa niezależnie od wieku, doświadczenia czy sytuacji życiowej” - dodaje Karolina Karolczak.

To dopiero początek

Chociaż darmowe szkolenie dobiegło końca, przygoda z „Celomanią” dla wielu dopiero się zaczyna. Do głównego programu dołączyło już 120 nowych osób, które pod okiem ekspertów, w tym Karoliny Karolczak będą kontynuować swoją drogę do realizacji życiowych i biznesowych celów. Dzięki Celomanii widać, że połączenie merytorycznej wiedzy, wspierającej społeczności i konkretnego planu działania to najskuteczniejszy przepis na dopięcie swoich celów i gwarantowany sukces.





